Grab & Go Activities for Kids and Teens

Try a different craft or activity each week, provided by the Basalt Regional Library and The Art Base! Perfect for kids and teens looking for a hands-on project, these activities can be scaled up or down depending on your crafter’s grade level. Pick up a Grab & Go Activity kit on Saturday at 10 AM at the library’s main entrance, while supplies last. Spanish and English Instructions for each activity will be included in your kit and posted on the library’s blog.

Did you miss our most recent activity? Don’t worry – you can purchase or use supplies from home and find the instructions for each week’s activity on our blog! Visit www.basaltlibrary.org/blog.

November Grab & Go Activities:

11/6: Meet the Masters Mini Canvas Painting

11/13: Friendship Bracelets

11/20: Sewn Owl Softie

11/27: Popsicle Stick Catapults

¡Pruebe una artesanía o actividad diferente cada semana, proporcionada por la Biblioteca Regional de Basalt y The Art Base! Perfectas para niños y adolescentes que buscan un proyecto práctico, estas actividades se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo dependiendo el nivel de grado de su artesano. Recoja un kit de actividades Grab & Go el sábado a las 10 a.m. en la entrada principal de la biblioteca, mientras los suministros duran. Las instrucciones en español e inglés para cada actividad se incluirán en su kit y se publicarán en el blog de la biblioteca.

¿Te perdiste nuestra actividad más reciente? No se preocupe, ¡puede comprar o usar suministros desde casa y encontrar las instrucciones para la actividad de cada semana en nuestro blog! Visite www.basaltlibrary.org.

6/11: Conoce a los Maestros Mini Canvas Painting

13/11: Pulseras de la amistad

20/11: Softie de búho cosido

27/11: Catapultas de palitos de helado