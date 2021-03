Intro to Vermicomposting

Did you ever want to learn how you can be a part of living more naturally with your environment? Join us for an introduction to Vermicomposting. The class is open as an English language immersion session presented by Madison Wood and Literacy Outreach.

Participate via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84384641654

¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes ser parte de una vida más natural en tu medio ambiente? Acompaños a una introducción al vermicompostaje. La clase está abierta como una sesión de inmersión en el idioma inglés presentada por Madison Wood y Literacy Outreach.

Participa a través de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84384641654