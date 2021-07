Living with Fire: A Community Conversation

Join us for a virtual open community conversation about what it is to live with wildfires. Participants are welcome to discuss anything from the history of wildfires to emergency preparation. The conversation will be facilitated by Bryce Jacobson of the Post Independent.

Participate live via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81523711601?pwd=TkJJZjRMZHBvUUdrRDNwUmZCUVhVdz09

With simultaneous interpretation, you can choose to listen in English or Spanish.

Viviendo con Incendios: Ana Conversación Comunitaria

Las Bibliotecas de Garfield proporcionaran una conversación comunitaria virtual sobre lo que es vivir con incendios forestales. Los participantes pueden discutir cualquier tema, desde la historia de los incendios forestales hasta la preparación para emergencias. La conversación será facilitada por Bryce Jacobson del Post Independent.