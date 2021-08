Manualidad Para Llevar a Casa

¡Venga y recoja una divertida manualidad o actividad celebrando la cultura Latina! Recomendado para niños en 2o grado y arriba. Para niños menores, la ayuda de un adulto es recomendado. Recoja su kit en la entrada de la biblioteca desde las 12pm hasta que la biblioteca cierre. Mientras duren los suministros.

Come by and pick up a fun craft or activity celebrating Latino culture! Recommended for children in 2nd grade and above. For younger children, the help of an adult is recommended. Pick up your kit at the library entrance from 12pm until the library closes. While supplies last.

September 18 – Arte Arpillera Con Tela Fieltro/Arpillera Felt Art

September 25 – Muñecas de la Preocupación/Worry Dolls

October 2 – Tejido con Palito de Madera/Popsicle Weaving

October 9 – Arte Mola/Mola Art