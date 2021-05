Meet the Author: Nancy Bo Flood

Join author Nancy Bo Flood virtually with your libraries to celebrate Mother’s Day! Nancy Bo Flood will present her book, First Laugh: Welcome Baby. The First Laugh Ceremony is a Navajo way to welcome a new member of a community. As everyone – from baby’s nima (Mom) to nadi (Big Sister), to cheii (Grandfather)- tries to elicit the first joyous sound from Baby, readers are introduced to details about Navajo life and the Navajo names for family members. And don’t forget to pick up your very own Navajo bead bracelet Take Home kit from your nearest library to go along with the presentation. The event will be interpreted in Spanish and ASL in real-time for those who want to participate in either of those options.

Join via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84028507383

Las bibliotecas del condado de Garfield presentan una historia para Dia de Las Madres con la autora Nancy Bo Flood. Nancy Bo Flood presenta su libro, First Laugh: Welcome Baby. La ceremonia Navajo de la Primera Risa es una tradición para bienbenir un nuevo miembro de la comunidad. Al como todos – desde la nima (madre) a nadi (hermana mayor), a cheii (abuelo) – tratan de traer de Bebe ese primer sonido jubiloso, los lectores son introducidos a los detalles de la vida Navajo y los nombres Navajo para la familia. Y no te olvides de recoger una kit de manualidades para crear una pulsera Navajo de tu biblioteca más cercana. La presentacion sera interpretada al español y a lengua de signos Americana.

Participa a través de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84028507383