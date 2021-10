Presented by TACAW & Valley Settlement

Join us for delightful Spanish-language short films (recommended for ages 8+) and free box lunches courtesy of our friends at Valley Settlement. All are welcome to this free event. Please note the box lunches will be available on a first-come-first-serve basis.

The New York International Children’s Film Festival (NYICFF) Viva Kid Flicks celebrates the best Spanish-language short films from around the globe. The brilliant Spanish-language tales in Viva Kid Flicks, with a range of kids’ perspectives, speak volumes in any tongue. NYICFF jury-award winner 3Feet kicks things off in style with Gonzalo, who tries his hilarious best to keep things clean to stay in the game; then orbit around Ailín and her mom, who work through love and challenges in the charming stop motion Ailin on the Moon. And see things grow curiouser and curiouser in a moving take on magical realism in the gorgeously filmed tale The Size of Things.

65 mins. In Spanish with English subtitles.

Únase a nosotros para disfrutar de encantadores cortometrajes en español (recomendados para mayores de 8 años) y almuerzos gratuitos, cortesía de nuestros amigos de Valley Settlement. Todos son bienvenidos a este evento gratuito. Tenga en cuenta que los almuerzos para llevar estarán disponibles por orden de llegada.

El Festival Internacional de Cine Infantil de Nueva York (NYICFF) Viva Kid Flicks celebra los mejores cortometrajes en español de todo el mundo. Los brillantes cuentos en español de Viva Kid Flicks, con una variedad de perspectivas para niños, dicen mucho en cualquier idioma. 3Feet, ganador del premio del jurado de NYICFF, comienza con estilo con Gonzalo, quien hace todo lo posible para mantener las cosas limpias y mantenerse en el juego; luego orbita alrededor de Ailín y su mamá, quienes trabajan a través del amor y los desafíos en el encantador stop motion Ailin on the Moon. Y observe cómo las cosas se vuelven cada vez más curiosas en una conmovedora versión del realismo mágico en el cuento magníficamente filmado El tamaño de las cosas.

65 min., En español con subtítulos en inglés.