Senior Matters: The new normal. Reopening our lives

Your libraries in collaboration with Senior Matters are hosting an open conversation for people ages 65 and up about what is next after the COVID-19 Pandemic. Vaccines are being made available to more and more people, and slowly we can all think about reopening our lives. What does this mean for our elder citizens? Carbondale Neurologist Dr. Brooke Allen leads the conversation about how to go about into the New Normal. Dr. Brooke Allen is a Board Certified Neurologist with her own practice, Roaring Fork Neurology, in Willits for over ten years now. She currently serves on the Medical Advisory Team for the COVID19 pandemic response for Pitkin County and runs the Free COVID-19 Testing service, serving six locations throughout the Roaring Fork Valley.

With simultaneous interpretation, you can choose to listen in English or Spanish.

Participate online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88360041221

Las bibliotecas de Garfield, en colaboración con Senior Matters, presenta una conversación para las personas de 65 años de edad en adelante sobre lo que viene después de la pandemia Covid-19. Las vacunas ya están disponibles a más y más miembros de nuestra comunidad, y podemos comenzar a reabrir nuestras vidas. ¿Qué significa para nuestros ciudadanos mayores de edad? La neurologa, Dra. Brooke Allen de Carbondale, facilita esta conversación acerca de cómo avanzamos al Nuevo Normal. La Dra. Brooke Allen es neuróloga certificada por la Junta de Neurología y tiene su propia práctica médica, Roaring Fork Neurology, en Willits por más de diez años. Actualmente es miembro del Equipo Médico Asesor para la respuesta estratégica para la pandemia Covid-19 para el Condado de Pitkin y maneja el servicio gratis para exámenes de Covid-19. Atiende a seis locales en el Roaring Fork Valley. Este evento se llevará a cabo vía zoom como una presentación bilingüe.

Participa a través de Zoom https://us02web.zoom.us/j/88360041221