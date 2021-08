Una probadita de la Biblioiteca de Basalt / A Little Taste of Basalt Library

Una presentación bilingüe y amistoso impartida por la Mtra Angélica Breña dirigida a toda la comunidad. El objetivo principal es enfatizar que la empatía y la compasión son semillas que crecen y se desarrollan en el alma de los lectores. Se comentará con ejemplos breves y sencillos que al leer novelas, cuentos e historias ya sea individualmente o en grupo, aumenta nuestra capacidad de empatía y de comprensión social. También se mencionará que al ver buenas películas y comentarlas en conjunto se fomentan valores de compasión y justicia. Se ofrecerán botanas y limonada.

A bilingual and friendly presentation given by Professor Angélica Breña addressed to the entire community. The main objective is to emphasize that empathy and compassion are seeds that grow and develop in the souls of readers. It will be commented with short and simple examples that when reading novels or stories either individually or in groups, our capacity for empathy and social understanding increases. It will also be mentioned that watching good movies and discussing them together fosters values of compassion and justice. Snacks and lemonade will be offered.