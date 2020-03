Letter: Declare a moratorium on eviction proceedings

Email

The COVID-19 pandemic is causing widespread disruption in our community and threatens our economic, physical, and mental health. Many organizations are stepping up to support our community. However, there is much fear and uncertainty and the last thing families need to be concerned about is the possibility of eviction or foreclosure.

We at Mountain Voices Project (MVP) applaud officials like Attorney General Phil Weiser, who over the weekend, called for a statewide pause on eviction proceedings, stating, “In this emergency, evicting any Coloradan from their home would exacerbate the public health and economic crisis we are fighting together,” and put the decision in the hands of the State’s District Judges.

We would like to thank Judge James Berkley Boyd, Chief Justice of the 9th Judicial District, for his recent order suspending all hearings but those “concerning public safety.” (Judge Boyd’s Order) However, we wish to urge Judge Boyd to join the courts of Denver, Mesa, Weld, and Boulder Counties to explicitly declare a moratorium on all eviction proceedings during this emergency. This clarification will serve to calm our community.

This effort to maintain our community fabric requires forbearance and sustained goodwill from all involved. As such, MVP urges all landlords to commit to not evict tenants and all lenders to suspend foreclosure proceedings during this pandemic.

MVP is a broad-based organization comprising 28 regional institutions including faith-based, educational, and social-impact organizations. When MVP speaks, it speaks with a voice that represents over 15,000 people. We are building relationships among diverse communities, from Parachute to Aspen, for the common good.

With compassion for those who need it most right now.

Signed,

Mountain Voices Project, Institutional Leaders

Rob Stein, Roaring Fork School District Superintendent

Father Bert, St. Stephen Catholic Church

Rabbi Emily Segal, Aspen Jewish Congregation

Bertha Lopez, Madres en Acción

Richard Gonzales, Colorado Mountain College

Ross Brooks, Mountain Family Health Centers

Lara Beaulieu, English In Action

Lori Mueller, Youth Zone

Pastor Jeff Carlson, Good Shepherd Lutheran Church

Jamie Nims, Two Rivers Community School

Michael Hayes, Discover Compass

Pastor Charla Belinski, Snowmass Chapel

Episcopal Partnership of Garfield County

Lindsay Lofaro, Buddy Program

Kyle Crawley, Stepping Stones

Elaine Grossman, Valley Settlement

Cindy Kahn, MANAUS

Pastor Daniel Self, The Orchard

Audrey Hazelton, Glenwood Springs Elementary School

Paul Freeman, Glenwood Springs High School

Cecilia Rios, La Esperanza de Emily

Reverend Laurie Bushbaum, Two Rivers Unitarian Universalists

Gail Schwartz, Habitat for Humanity Roaring Fork Valley

La pandemia del COVID-19 está causando una interrupción extendida en nuestra comunidad que amenaza nuestra economía al igual que nuestra salud física y mental. Muchas personas y organizaciones están tomando las medidas de apoyo a nuestra comunidad. Sin embargo, hay mucho miedo e incertidumbre, lo último que debe preocupar a las familias es la posibilidad de sufrir de desalojo o ejecución hipotecaria.

Nosotros en Mountain Voices Project (MVP) aplaudimos oficiales como el Fiscal General Phil Weiser, quien durante el fin de semana a llamado pausar a nivel estatal los procedimientos de desalojo, diciendo “En esta emergencia, desalojar a cualquier persona de Colorado de su casa sería exacerbar la crisis de salud pública y crisis económica que juntos estamos tratando de combatir” y ponemos la decisión en manos de los jueces del distrito estatal.

Nos gustaría agradecer al Juez James Berkely Boyd, Presidente del Poder Judicial del Distrito 9 por su orden reciente de suspender todas las audiencias excepto las que “refieren a seguridad pública”. Ahora nos gustaría pedir al Juez Boyd que se una a los tribunales de Denver, Mesa, Weld, y los condados de Boulder para que explícitamente declare una suspensión de todos los procedimientos de desalojo durante esta emergencia. Esta clarificación servirá para tranquilizara a nuestra comunidad.

Esta iniciativa de mantener los tejidos de nuestra comunidad requiere tolerancia y buena voluntad constante por parte de todos los implicados. Tal cual, MVP urge que todos los propietarios se comprometan a no desalojar a ningún inquilino y a todos los bancos que suspendan cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria durante esta pandemia.

MVP es una organización de base amplia que abarca 28 instituciones regionales incluyendo organizaciones religiosas, educacionales y de impacto social. Cuando MVP habla, tiene una voz que representa a más de 15,000 personas. Estamos desarrollando vínculos para el bien común entre comunidades diversas desde Parachute hasta Aspen.

Con compasión para aquellos que lo necesitan más ahora.

Firmado,

Mountain Voices Project, Líderes Institucionales

Rob Stein, Roaring Fork School District Superintendent

Father Bert, St. Stephen Catholic Church

Rabbi Emily Segal, Aspen Jewish Congregation

Bertha Lopez, Madres en Acción

Richard Gonzales, Colorado Mountain College

Ross Brooks, Mountain Family Health Centers

Lara Beaulieu, English In Action

Lori Mueller, Youth Zone

Pastor Jeff Carlson, Good Shepherd Lutheran Church

Jamie Nims, Two Rivers Community School

Michael Hayes, Discover Compass

Pastor Charla Belinski, Snowmass Chapel

Episcopal Partnership of Garfield County

Lindsay Lofaro, Buddy Program

Kyle Crawley, Stepping Stones

Elaine Grossman, Valley Settlement

Cindy Kahn, MANAUS

Pastor Daniel Self, The Orchard

Audrey Hazelton, Glenwood Springs Elementary School

Paul Freeman, Glenwood Springs High School

Cecilia Rios, La Esperanza de Emily

Reverend Laurie Bushbaum, Two Rivers Unitarian Universalists

Gail Schwartz, Habitat for Humanity Roaring Fork Valley