Identidad y Libertad: Solo el comienzo

Por Vanessa Porras

Este viernes, día 25 de junio, se finaliza la exhibición, Identidad y Libertad en la galería R2, en The Launchpad. Para aquellos que pudieron asistir a la apertura de la exhibición, dos de los artistas, Tony Ortega y Armando Silva, estuvieron presentes y dieron una breve introducción a su trabajo y al significado detrás de ello.

Lo que hubiera sido un panel abierto a la comunidad, se llevó a cabo a través de Zoom con los artistas Fanel Reyes, Claudia Bernadi, Armando Silva y Tony Ortega. Identidad y Libertad, ha sido una exposición creada con la intención de entablar conversaciones sobre la inmigracion, la identidad multicultural y mucho más. La identidad y el sentido de libertad que conlleva, son temas que, fuera del contexto de inmigracion, son sumamente complejos.

Durante este panel, los artistas expresaron sus propias identidades, algunos de ellos compartieron cómo se han asimilado a ambas culturas, americana y latina. Silva y Ortega expresan como han continuado honrando su cultura a través del uso del idioma español y retando el statu quo respecto a cómo el latino es percibido. Ortega recuerda que de niño su abuela siempre le hablaba en español y él siempre le respondía en inglés. No fue hasta los 19 años, después de estudiar en Jalapa, Veracruz, que Ortega comenzó a hablar más el español y a aprender sobre su cultura ancestral.

Dentro del tema de identidad, Silva le pidió a Reyes su opinión sobre la apropiación cultural, particularmente respecto a la celebración del día de los muertos bajo el pretexto de aprendizaje. Reyes expresa que el dia de los muertos, especialmente en Oaxaca, va más allá de ser una celebración. Es una tradición antigua, precolombina creada para recordar y respetar a nuestros ancestros. “Toca fibras muy sensibles en la gente de Oaxaca”, dice Reyes. Respecto a la apropiación, Reyes expresa la complejidad sobre el tema, por una parte es una oportunidad de proyección pero al mismo tiempo, “se puede desdibujar la intención” dice Reyes. La película, Coco, es un ejemplo que Reyes usa. La tradición del día de los muertos en la película es una mezcla de tradiciones de varios estados del país.

La lucha está en poder convertir la apropiación en una proyección de la cultura para que las personas interesadas quieran aprender más. Siempre y cuando se rinda tributo, crédito y ganancias al lugar y a la gente de donde proviene. Bernardi habla sobre la apropiación como, “un lenguaje que se expande a través de una posición muy confortable del posmodernismo.” Bernadi recuerda su tiempo viviendo en el Bay Area, y la diferencia en ese entonces entre la apropiación y “dos mundos que se encuentran” era la gente que vivía en esa comunidad. Durante los años 60 y 70 se vieron grandes movimientos chicanos y colonias enormes de artistas latinos que influenciaron la cultura en California. Estos artistas, muchos de ellos multiculturales, creaban arte con puntos de referencia hacia lo que sucedía al otro lado de la frontera al igual que en sus propias comunidades en los Estado Unidos.

Bernadi, de descendencia argentina, logró escapar de la dictadura militar en 1979. El tipo de trabajo personal y comunitario que hace y ha hecho durante todos estos años es a causa de un vínculo íntimo que siente basada en sus experiencias vividas. “Mi relación con el concepto de libertad es saber que uno no la tiene o que no la tuvo o que no se puede confiar que la va a tener”, dice Bernardi. Estos dos conceptos de la identidad y la libertad se entrelazan como una trenza, cada hebra es una forma distinta de interpretar este tema. Lo que si está seguro, es que a través del arte, estos artistas continúan la conversación de lo que significa la identidad y poder verse identificado ya sea desde un punto personal o colectivamente. El video de la entrevista completa está en español y se puede localizar visitando en el sitio web: carbondalearts.com, bajo R2 Gallery> exhibitions> learn more about “Identidad y Libertad”. Se les anima a que sean parte de esta conversación y visiten la galería en la última semana de la exhibición.