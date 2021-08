Se expande el Sol

Email

Ya han pasado cinco meses desde que arranquemos con el Sol del Valle. ¡Cómo vuela el tiempo! Me agrada mucho que — hasta ahora — haya sido tan bien recibido. Tampoco estamos terminades de gestionar el proyecto. Estoy feliz en reportar que ya están transcurriendo conversaciones para amplificar el trabajo de este nuevo recurso comunitario.

Pronto habrá más información sobre de qué se trata eso. Por ahora, con esta columna, quiero reafirmar que estamos siempre felices en recibir nuevas perspectivas para este periodico nascente.

Siempre con el deseo de ser auténtico, representativo y útil, invitamos a que surjan ideas para guiar la publicación por su próxima etapa. ¿Qué podemos hacer para mejor servir y interesarte? ¿Cuales cosas no te gustan que mejor dejamos en el pasado? Nos encantaría saber de ti.

Igualmente, extendemos la invitación a toda la gente que quiera participar y contribuir. Ya sea a través del periodismo mismo — parte de la misión de The Sopris Sun es entrenar a reporteros y reporteras para asegurar un buen futuro para la profesión. O, como seguramente se han dado cuenta, nos gusta mucho publicar fotografías y dibujos de gente local. ¿Sos artista queriendo compartir tu trabajo? Pues, es un gusto conocerle.

Siempre con pago, estamos felices en recibir a corresponsales ya con experiencia o personas que quieren empezar a desarrollar nuevas habilidades desde cero. Según tus intereses, nos gustaría ofrecer entrenamiento. Ahora que existe la estructura, es hora de prender la fiesta.

Y quepan todos, todas, todes, con el sueño de que el Sol del Valle se vuelva tan diverso como la comunidad latina del valle Roaring Fork.

Nuestra visión es que el Sol del Valle sea informativo e inspirador. Y, que sea inclusivo. En mi mente, de eso se trata un medio comunitario como este. Debe ser formado por muchas manos y mentes para que trascienda las ideas una sola persona (o varias). Y para qué siga evolucionando mientras cambian los tiempos y nuestras circunstancias compartidas.

Si ocupas las redes sociales, nos agradaría mucho que nos busques por Facebook y que compartas la página con tu gente. Nos exigimos para agregar todo el contenido que se encuentra en el periodico, más otro contenido, dentro de esa página. Y para una persona al cual le gusta generar conversaciones dentro de esos espacios, también invitamos que nos contacte para sumarse a la movida.

Se puede encontrar nuestra página de Facebook visitando a facebook.com/soldesopris

Eventualmente, será necesario que alguien más que yo dirige la producción — editando y ayudando a informar la dirección y contenido del Sol del Valle. Tanto que me encanta el trabajo (y la cultura latina), lo ideal es que sea una persona con español como su lengua madre, mejor conectade con las comunidades hispanohablantes del valle, sus historias y contextos. Con la persona adecuada para guiar la publicación, es emocionante imaginar lo que podría lograr hacer.

Ya que está la estructura (con más por venir), ¿Seas tú ese alguien para darle vida y color?

Y, como nada nunca está garantizado, repito que dependemos en vender anuncios y recibir donaciones para sostener nuestros servicios. Por ser una organización sin fines de lucro, podemos ofrecer precios muy bajos para publicidades (en comparación con otros medios del valle). A menudo extendemos ofertas y, también, haremos la parte de tu diseño gratis. Anunciarte con nosotros te nombra dentro de la comunidad como anfitrión de un medio comunitario y todo lo que implica.

Encontrarás las detalles en la pagina: soprissun.com/advertise/

Si tu preferencia es simplemente donar a la causa (¡cualquier monto se agradece!), puedes visitar a soprissun.com/donate/

Siempre invitamos a la comunicación. Para aprender más e iniciar una conversación, manda un correo a raleigh@soprissun.com o llamanos a 970-510-3003.

Cualquier pregunta o duda que tienes, estamos felices de responder.