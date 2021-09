La magia de un cuaderno

Email

Por Vanessa Porras

Durante los últimos meses he compartido con ustedes la importancia del arte y la creatividad en esta columna. Decidí llamarla “Al no artista” porque, como educadora, he tenido muchos alumnos que se presentaban como, “yo no soy artista,” incluso antes de decirme sus nombres. En mí opinión, todos nacimos siendo artistas. El que deje de crear arte es otra historia. El arte, no discrimina ni tampoco pregunta ¿cuál es tú habilidad? para poder otorgarte permiso para crear. Un día, solamente te toca la puerta y te pide poder entrar.

Para mí, el arte, como las olas del mar vino y se fue. Incluso duró muchísimos años para volver a regresar. Ignore el llamado. Mantuve la puerta cerrada y como perro callejero encontró quien lo alimentara. Los rasguños en mi puerta cesaron y el llamado parecía haberse ido para siempre. Durante ese tiempo deje que mis problemas ocuparan la gran mayoría de mi espacio mental. No había motivación para crear y cada vez me enfermaba más. A pesar de haber llegado a considerarme una artista de niña, ¿cómo me iba a decir que era una artista si no creaba arte?

Como siempre, esta columna está dedicada a aquellos que no se consideran artistas y también quiero tomar la oportunidad de crear conciencia hacia la salud mental. El día 10 de octubre es el día mundial de Salud Mental instituido por la Organización Mundial de la Salud. Conforme cambian las estaciones y los días se hacen más cortos, hay quienes necesitamos un poco más de apoyo. Si tu eres alguien que necesita ayuda o piensas que tal vez estés experimentando síntomas de trastorno mental platica con tu doctor o alguien de confianza que te pueda ayudar.

Yo no soy psicóloga ni profesional de la salud mental, pero como alguien que entiende lo que es sufrir de trastorno mental y como artista, quiero ofrecerles mi historia y como encontré magia en un cuaderno. Desafortunadamente aún es tabú hablar sobre nuestro estado mental por miedo al, ¿Qué dirán? Entiendo que ir a terapia a veces puede ser muy caro o simplemente nuestro lenguaje natal pueda ser una barrera ya que la mayoría de los psicólogos hablan inglés. A los quince años me diagnosticaron con depresión clínica, unos años después me diagnosticaron con trastorno afectivo estacional, un subtipo de depresión que ocurre a medida que cambian las estaciones. Luego siguió el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada severa y finalmente distimia, una forma de depresión crónica.

Durante este tiempo no estaba creando arte, pero tenía un cuaderno. Mi psicóloga me recomendó que escribiera todo lo que estaba sintiendo. Al principio fue difícil ya que era muy dura conmigo misma y quería que todo estuviera perfecto. Todo cambió cuando llegó mi maestra de escritura creativa, la Sra. Jean Winkler, quien también era nuestra bibliotecaria.

La Sra. Winkler me ayudó a escribir cuentos, poesía y hasta escribí una obra. Lo que ella me enseñó fue como magia para mi. Tuve la oportunidad de crear en mi mente un personaje que tomó vida en las páginas de mi cuaderno. Mi personaje asumió todas las dudas, inseguridades y problemas, y cómo la autora del cuento, pude guiar y liberar a mi personaje de lo que le afligía.

Todos tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento, en los últimos años, crear arte y darle vida a mis tormentos emocionales me ha ayudado no solo a afrontarlos sino a prosperar y a ayudar a otras personas también. El arte y la terapia van de la mano. Cuando empecé a ver el vínculo entre el arte y la sanación, me di cuenta que muchos de los artistas que admiraba usaban técnicas similares. La artista Yayoi Kusama pinta un patrón de puntos insistentemente que la ayuda a lidiar con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo y las alucinaciones que la han plagado desde la infancia. Ella lo llama “medicina del arte”. Similarmente, Frida Kahlo se considera la madrina del arte terapia, dado a que su trabajo es mayormente autorretratos que narran todo el dolor que sintió durante su vida. Kahlo siempre dejó en claro, “Nunca pinto mis sueños o pesadillas, pinto mi realidad”. Kahlo también mantuvo un cuaderno donde escribía cartas que nunca envió, donde rayaba garabatos y dibujaba también.

Hay tanta belleza que cada uno de ustedes le puede ofrecer al mundo. Incluso la belleza que proviene del dolor. No todo lo que se marchita muere, a veces, solo necesitamos invernar para poder germinar y volver a florecer. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda o está experimentando una crisis mental recurre a los recursos provisto abajo. Si sospechas que alguien necesita ayuda pero no está en estado de crisis, habla con ellos, déjales saber que tú estás ahí como esa fuente de apoyo. Ofrécete a caminar con ellos, a tomar un café o regalarles un cuaderno. Nunca sabes si le puedes cambiar la vida a alguien.

-Aspen Hope Center 970-925-5858

-Línea directa de Mind Springs Health las 24 horas del día, los 7 días de la semana 888-207-4004, o envía un mensaje de texto “TALK” al 38255

-Colorado Crisis Service 1-844-493-TALK (8255) o envía un mensaje de texto con “Talk” al 38255